- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن تولى أشرف رشاد منصب النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب مستقبل وطن، تولى المهندس أشرف رشاد الشريف، منصب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب.
يأتى هذا فى ضوء إعادة هيكلة يشهدها حزب مستقبل وطن خلال الفترة الراهنة، حيث كان الحزب قد أعلن تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب منصب رئيس حزب مستقبل وطن.
كانت هذه تفاصيل خبر "مستقبل وطن" يعلن تولى أشرف رشاد منصب النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.