شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يعلن تولى أشرف رشاد منصب النائب الأول لرئيس الحزب وأمينه العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب مستقبل وطن، تولى المهندس أشرف رشاد الشريف، منصب النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب.

يأتى هذا فى ضوء إعادة هيكلة يشهدها حزب مستقبل وطن خلال الفترة الراهنة، حيث كان الحزب قد أعلن تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب منصب رئيس حزب مستقبل وطن.

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