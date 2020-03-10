شكرا لقرائتكم خبر عن سحر طلعت تتقدم بطلب إحاطة حول إجراءات وقاية أماكن الفئات الأكثر احتياجا للرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، والدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، حول أهمية اتخاذ إجراءات احترازية، ومزيد من تفعيل الدور الرقابى للوزارة فى أماكن تجمعات الفئات الأكثر احتياجا للرعاية، مثل دور رعاية الأيتام، ومراكز تاهيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودور رعاية المسنين، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، حيث أشارت إلى أن إصابة فرد واحد من هذه الفئات بهذا الفيروس سيتحول معه الأمر إلى كارثة.

وأشارت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى مهام أكبر من المساعدة في مجالات الرعاية، كما أن كثير منهم تنقصه الجوانب التوعوية والمعرفية حتى يتمكن من التعامل على النحو الواجب مع أزمة من هذا النوع، فضلا عن القائمين علي رعايتهم، وأعتبرت أن واجب الحكومة هو أن تمارس دورها التوعوى والرقابى حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه.

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وكانت وزارة الصحة والسكان، دعت المواطنين في وقت سابق إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم.

وفى وقت سابق، قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار، فيما كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365" أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، يشمل الموالد والحفلات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة .