شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، كامل الدعم للقيادة السياسية وكافة الوزراء المعنين بمتابعة ملف سد النهضة، وفى مقدمتهم وزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، كما طالبوا بإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز.

من جانبة، ناشد النائب أحمد همام عضو مجلس النواب، بإعفاء الفلاحين من غرامات الأرز.

وقال همام، إن الفلاح المصرى صاحب مواقف وطنية، فلا يهاجم الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا"، مضيفًا : هو من المسجد للبيت.

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وأكد عضو مجلس النواب، دعمه الكامل للقيادة السياسية وكافة الوزراء المعنين بملف سد النهضة، مشيرًا إلى أن البرلمان يقف خلفهم فى هذا الأمر.

كذلك طالب النائب سعيد حساسين، برفع الغرامات المفروضة على الزراع المخالفين لقرارات منع زراعة الأرز، قائلًا: "عايزين نكون حنينين على الفلاح فى الغرامات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم الثلاثاء لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى، حول الغرامات المفروضة على مزراعى بالإضافة إلى عدد من القضايا الأخرى ومنها زيادة مقابل حق الانتفاع بأراضى الرى وعدم تقنين أوضاع واضعى اليد عليها وعدم تخصيص أراضى منافع الرى لمشروعات النفع العام.