شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مصر توقع بروتوكول تعاون في البرمجيات لتأهيل الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الاهتمام بتدريب طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة مع مؤسسات مرموقة، عقدت كلية الإدارة والاقتصاد بروتوكول تعاون لتنمية مهارات الطلاب.

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

وقال الدكتور محمد رئيف، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الادارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشركة الحلول النهائية للبرمجيات.

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وأعلن الدكتور محمد رئيف، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، عن الهدف من توقيع البروتوكول، والذي تمثل في تدريب وتنمية مهارات طلاب الكلية المهنية.

وأضاف أن البروتوكول يهدف أيضا لتنمية مهارات الطلاب في مجال استخدام البرامج والأنظمة الحديثة لنظم المعلومات المحاسبية وذلك لإعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.

ووقع البروتوكول عن جامعة مصر الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من أساتذة كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات.