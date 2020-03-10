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جامعة مصر توقع بروتوكول تعاون في البرمجيات لتأهيل الطلاب لسوق العمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الاهتمام بتدريب طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتوفير بيئة تدريبية مناسبة مع مؤسسات مرموقة، عقدت كلية الإدارة والاقتصاد بروتوكول تعاون لتنمية مهارات الطلاب.

بروتوكول تعاون في البرمجيات فى جامعة مصر

يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة.

 

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وقال الدكتور محمد رئيف، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الادارة والاقتصاد ونظم المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشركة الحلول النهائية للبرمجيات.

 

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وأعلن الدكتور محمد رئيف، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، عن الهدف من توقيع البروتوكول، والذي تمثل في تدريب وتنمية مهارات طلاب الكلية المهنية.

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وأضاف أن البروتوكول يهدف أيضا لتنمية مهارات الطلاب في مجال استخدام البرامج والأنظمة الحديثة لنظم المعلومات المحاسبية وذلك لإعداد وتأهيل الطلاب لسوق العمل المحلي والدولي.

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ووقع البروتوكول عن جامعة مصر الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور عدد من أساتذة كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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