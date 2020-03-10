وزير التعليم العالي: أكاديمية البحث العلمي في المركز الأول في تصنيف "سيماجو" العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقدم ترتيب عدد من المراكز البحثية الحكومية المصرية في تقرير مؤشر "سيماجو" العالمي لترتيب المؤسسات الحكومية البحثية بالشرق الأوسط والذي يعتمد على تصنيف المؤسسات البحثية وفقا لثلاث مجموعات من المؤشرات الرئيسية وهي مؤشر التأثير المجتمعي، ومؤشر الابتكار، ومؤشر التأثير البحثي.

وأشاد عبد الغفار - في تصريح اليوم الثلاثاء- بالنتائج التي حققتها المراكز البحثية وبالجهد المبذول لتطوير البحث العلمي ومؤسساته في مصر..مشيرا إلى تفوق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وحصولها على المركز الأول في إجمالي مؤشرات التصنيف على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 579 على مستوى العالم في التصنيف الدولي.

ومن جانبه،أوضح الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي أن المركز القومي للبحوث جاء في المركز الثاني طبقا لإجمالي مؤشرات التصنيف على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 596 في التصنيف الدولى، فيما جاء معهد بحوث البترول في المركر السابع في إجمالي التصنيف على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 700 في التصنيف الدولي.

ولفت إلى حصول مركز البحوث الزراعية على المركز 15 على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 739 فى التصنيف الدولي، كما احتلت هيئة الطاقة الذرية المركز 15 على مستوى الشرق الأوسط، والمركز 785 في التصنيف الدولى.​