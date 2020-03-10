الزراعة: تنظيم 163 قافلة بيطرية مجانية خلال العام الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن معهد بحوث التناسليات نظم خلال العام الماضي 163 قافلة مجانية منها 92 قافلة تابعة للحملة القومية البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لدى صغار الفلاحين وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية (ADP).

وتلقى كل من السيد القصير وزير الزراعة والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تقريرًا من الدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية حول إجمالي القوافل البيطرية التي نفذها المعهد خلال عام 2019 في ظل سياسات المركز لتطبيق نتائج الأبحاث العلمية في العمل الحقلي ونقل التقنيات الحديثة لصغار المربين والفلاحين.

وذكر التقرير أن هذه القوافل جابت 92 قرية من القرى الأكثر احتياجًا في 15 محافظة مختلفة، وقد استفاد من هذه الخدمات 29 ألفًا و165 مربيًا، وتم علاج 84 ألفًا و772 حيوانًا من مختلف الفصائل .. موضحًا أن الأنشطة شملت قوافل الفحص التناسلي بالسونار وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية والباطنية والمعدية والطفيليات الداخلية والخارجية وأمراض نقص المناعة، وتم عمل الجراحات المتنوعة والتناسلية والدقيقة.

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وأضاف أن فريق عمل القوافل قام بعمل التقصي النشط والموجه للأمراض المعدية والوبائية وسحب العينات لعمل التشخيص المعملي وإعداد الخرائط الوبائية للمساعدة في مكافحة الأمراض الوبائية والسارية..منوهًا بأن نشاط هذه القوافل تضمن تنظيم 19 دورة تدريبية عملية لـ342 شابًا من الأطباء البيطريين وممارسي العموم بالوحدات البيطرية بالمديريات المختلفة.

وأشار إلى أنه تم تنظيم ندوات إرشادية تدريبية لصغار المربين عن تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة بها في تغذية الحيوان والحد من التلوث البيئي، كما تم التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية في تنمية الثروة الحيوانية، وقد شارك في هذه القوافل معهد بحوث الأمراض الحيوانية ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية.

وقام معهد التناسليات أيضًا، في إطار المشاركة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني، بتنظيم 71 قافلة في 35 قرية لخدمة 4741 مربيًا وعلاج 14200 حيوان في 4 محافظات من محافظات الصعيد.