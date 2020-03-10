وزير التعليم العالي: حريصون على دعم العلاقات العلمية والتعليمية والثقافية مع غينيا الإستوائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكانة الخاصة لدول إفريقيا لدى مصر والتي تمثل واقعا وحاضرا مشترك من العلاقات الطيبة، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم العلاقات بين البلدين بكافة المجالات العلمية والتعليمية والثقافية.

وقال عبد الغفار - خلال لقائه اليوم الثلاثاء مع خوسيه أسونو سفير جمهورية غينيا الإستوائية بالقاهرة، بمقر الوزارة - إن المركز الثقافي المصري لتعليم اللغة العربية بالإدارة المركزية للطلاب الوافدين تم تجهيزه بأحدث الوسائل لتقليل شعور الاغتراب لديهم، مشيرا إلى ترحيب المركز لاستقبال جميع الطلاب الوافدين لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

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وأشار الوزير إلى مبادرة "ادرس فى مصر"، موضحا أن التطبيق الخاص بالمبادرة يتيح بيانات كافة مؤسسات التعليم العالي في مصر المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، منوها بأن التطبيق يساعد أيضاً الطلبة الوافدين والراغبين في الدراسة بمصر من جميع أنحاء العالم في التعرف على المؤسسات التعليمية في مصر، كما يوضح مجالات التخصصات المختلفة والبرامج المميزة المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي.

من جانبه، أعرب سفير غينيا الإستوائية عن تقدير شعبه وحكومته لمصر، وما تمثله العلاقات مع مصر من خصوصية وتميز وتقدير لدى شعب غينيا الاستوائية، مشيدا بدور مصر الرائد وما تقدمه من دعم ومساندة لأشقائها الأفارقة، خاصة في المجالات التعليمية والعلمية، مثنيًا على دعم مصر لطلاب غينيا الاستوائية والترحيب بزيادة عددهم للدراسة بالجامعات المصرية.

وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك فى مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتقديم كافة سبل الدعم للمؤسسات التعليمية بغينيا الإستوائية، وكذا زيادة عدد المنح الدراسية لطلابها للدراسة بالجامعات المصرية في تخصصات الطب والزراعة والترجمة وتدريس اللغة العربية وغيرها من التخصصات، ووعد الوزير بتذليل الصعوبات التي تواجههم.