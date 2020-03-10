محافظة الجيزة توقع بروتوكولًا مع الأبنية التعليمية لإنشاء مدرسة الرؤية الرسمية بتكاليف 15 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة وقعت بروتوكولًا مع الهيئة العامة للأبنية التعليمة وإحدى الشركات الخاصة لتمويل وإنشاء مدرسة الرؤية الرسمية للغات بتكاليف 15 مليون جنيه ، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقليص الكثافات الطلابية بالمدارس.

وأضاف راشد - في تصريح له اليوم الثلاثاء- أنه من خلال التعاون الوثيق بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة المهتمة بدعم التنمية المجتمعية تم توقيع بروتوكول لإنشاء المدرسة على مساحة 3247 مترًا مربعًا بقطعة أرض تم توفيرها بنهاية شارع المحولات بحي الطالبية.

وأوضح أن التكاليف الإجمالية لبناء وتشطيب المدرسة تتحملها إحدى الشركات دائمة التعاون مع المحافظة في ذلك المجال، حيث أن المدرسة ستشمل كافة المراحل التعليمية وتستوعب 28 فصلًا دراسيًا ، وذلك في إطار سعي المحافظة لإقامة مدارس جديدة على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن لحل مشكلة الكثافة الطلابية بالفصول.

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وأكد أهمية مشاركة المجتمع المدني وكافة المؤسسات والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال بقطاعات التعليم من أجل تطوير البنية الأساسية للمواطن، معربًا عن ترحيبه بالتعاون من أجل دعم المنظومة التعليمية بالمحافظة.. مشيرًا إلى أن التعليم هو قاطرة التنمية من أجل تغيير الأفكار والسلوكيات الخاطئة وبناء أجيال تستطيع أن تحمل راية المستقبل لبناء مجتمع متحضر ومتعلم.

ولفت إلى أن المنظومة التعليمية بالمحافظة قد شهدت دخول 70 مدرسة جديدة خلال العام الدراسي الحالي، مؤكدًا أنه جاري العمل على إنشاء 70 مدرسة أخرى لكي تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل، وذلك في ظل مجهودات المحافظة للحد من أية كثافات طلابية بالفصول.

ومن جهته.. قال رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية يسري عبد الله: "إنه سيتم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة للحصول على تراخيص المباني اللازمة لإنشاء المدرسة وإعداد الرسومات الهندسية والتقارير الإنشائية قبل بدء تنفيذ الأعمال".

حضر توقيع البروتوكول، هند عبد الحليم نائب المحافظ، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وعبد الناصر سعد رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وخالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.