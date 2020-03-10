الكهرباء: الانتهاء من تنفيذ مشروعات بالوادي الجديد بتكاليف تتجاوز 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، الثلاثاء، أن شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء انتهت من تنفيذ العديد من المشرعات في محافظة الوادي الجديد خلال الفترة من الأول من يوليو 2019 وحتى 31 يناير الماضي من بينها بناء مغذى جديد بمدينة الخارجة بتكاليف استثمارية بلغت (2.53) مليون جنيه وإحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة الداخلة بتكاليف (1.26) مليون جنيه حيث تم إحلال (80) كم موصلات جهد منخفض وعدد ( 75) عامود جهد منخفض.

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها ، أنه تم الانتهاء من إحلال شبكة الجهد المنخفض بمدينة الخارجة بتكاليف استثمارية بلغت (1.112) مليون جنيه حيث تم إحلال (70) كم موصلات جهد منخفض وعدد ( 75) عامود جهد منخفض.

وقالت الوزارة انه نتيجة لما تم تنفيذه من اعمال التوسعات والاحلال تم تخفيف احمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين .

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وحول محاضر الضبطية القضائية ..تم عمل عدد (160) محضرا بإجمالى كميه بلغت (56818) ك.و.س وبمبلغ وقدره ( 191101) جنيه خلال شهر يناير، وبذلك يكون اجمالى عدد المحاضر خلال الفترة من 1 /7 /2019 حتى 31 /1 /2020 (995) محضرا باجمالى مبلغ ( 1.504) مليون جنيه.

وعن العدادات مسبقة الدفع فقد تم تركيب عدد ( 3793 ) عداد مسبق الدفع خلال الفترة من 1 /7 /2019 حتى31 /1 /2020، كما تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة والتي يصل عددها إلى ( 6) مركز عملاء ، وتم تركيب شاشة عرض (50) بوصة بمركز خدمة العملاء بمركز الداخله لعرض الإجراءات والمستندات المطلوبة للخدمات المقدمة.

ومن المستهدف تنفيذ عدد (7) عمليات ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية للمرحلة الثالثة للعام المالي 2019 /2020 بالمحافظة بإجمالي تكاليف 1.88 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 92% بالعمليات المستهدفة يث تم الانتهاء من تنفيذ عدد (5) عمليات.