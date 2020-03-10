مات عليها سائح ألماني.. رفع الحجر الصحي عن الباخرة "حابي 5" بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، رفع الحجر الصحي الذي كان مفروضًا على عمال وسياح الباخرة "حابى 5" التي كانت ترسوا جنوبي الأقصر بعدما أثبتت نتائج التحاليل التي أجريت لهم خلوهم من فيروس كورونا.

وقال بيان للجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر نشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الحجر الصحي كان مفروضًا على السياح والعاملين بالباخرة السياحية "حابي 5" بعد الإعلان عن وفاة سائح ألماني متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في مدينة الغردقة، وتبين أنه كان يقيم على متن الباخرة 98 سائحًا من جنسيات مختلفة.

وأوضح البيان أن الباخرة غادرت المرسى التي كانت ترسوا عليه، وأن غرفة الفنادق المصرية أبلغت صاحب المرسى الخبير السياحي رمضان حجاجي بالقرار.

وجاء قرار رفع الحجر الصحي عن الباخرة وعمالها وسياحها بعد أن أثبتت نتائج تحليل العينات التي أخذت منهم خلوهم من فيروس كورونا.