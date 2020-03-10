محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أكدت وزارة الصحة السورية أن نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبهة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) جاءت سلبية. وقالت الوزارة أن تحاليل الحالة الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي أكدت أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية.

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كانت هذه تفاصيل خبر سوريا: نتائج تحليل حالة مشتبهة إصابتها بكورونا أكدت خلوها من الفيروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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