دخلنا الفقر المائي.. عبدالعال: لن نفرط في مياه النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر دخلت حزام الفقر المائي، مضيفا: "الحصة المحددة لمصر من نهر النيل أصبحت غير كافية بكل المقاييس، لاسيما في ظل الزيادة السكانية الكبيرة".

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري: علينا أن نحافظ على المياه الموجودة، والمياه الجوفية والتحلية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة جدا ولا تعوض حصة مصر من مياه النيل.

وأشاد عبد العال، بالجهود المصرية في مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أن الوزير الحالي يؤدي دورا كبيرا مع وزارة الخارجية وكذلك كافة الأجهزة المعنية فيما يخص سد النهضة.

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وقال: كلنا ثقة فيهم وفي القيادة السياسية في الحفاظ على مياه نهر النيل ولن يتم التفريط فيها على الإطلاق، لأن نهر النيل مسألة وجود حياة أو موت بالنسبة للمصريين.

وأشار إلى أن القيادة السياسية الوطنية تضع حقوق مصر والمصريين من المياه على رأس أولوياتها، وتدافع عنها في الداخل والخارج بكل كفاءة واقتدار.

وفيما يتعلق بأزمات زراعة الأرز، أشار إلى أنها محكومة بالمياه، قائلا: لذلك لابد من الخروج من نظام الري بالغمر إلى وسائل الري الحديثة لتوفير المياه.