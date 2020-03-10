شكري يصل سلطنة عمان حاملاً رسالة من الرئيس السيسي إلى السلطان

وصل وزيرالخارجية سامح شكرى عصر اليوم ، الثلاثاء ، إلى سلطنة عمان لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان ؛ وذلك في إطار الجولة العربية التي يقوم بها حالياوفقاً لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
إلى سلطان عمان ، حيث كان على رأس مُستقبليه وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي.
وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على تويتر "إن وزير الخارجية وصل إلى سلطنة عمان الشقيقة حاملا رسالة من السيد رئيس الجمهورية
ويزور شكري سلطنة عمان في إطار جولة عربية شملت حتى الآن الأردن والعراق والسعودية والكويت والإمارات فيما سيختتمها بمملكة البحرين ، حيث يقوم بتسليم رسائل من الرئيس السيسي إلى قادة تلك الدول الشقيقة.
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