"فلسطين :تسجيل 3إصابات جديدة بـ"كورونا

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا " في بيت لحم، ليرتفع اجمالي عدد المصابين إلى 29 حالة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. اجمالي عدد المصابين إلى 29 حالة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف ملحم في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن نتائج الفحوصات المخبرية لخمسين عينة أخذت من مخالطين للمصابين بالفيروس في محافظة بيت لحم أظهرت إصابة ثلاثة منهم بالفيروس .

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