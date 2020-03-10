ميركل تبحث مع حفتر التطورات على الساحة الليبية

استقبلت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ، في برلين اليوم الثلاثاء ،المشير خليفة حفتر ، قائد الجيش الوطني الليبي وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط .
وصرح المتحدث باسم الحكومة الألمانية ، شتيفن زايبرت، بأن المستشارة ميركل التقت "الجنرال " حفتر ظهر اليوم ، حيث جرى مناقشة الوضع في ليبيا ، وتبادل وجهات النظر حول الصراع في ليبيا .
واضاف أن المستشارة الألمانية أكدت خلال اللقاء أن الصراع فى ليبيا لا يمكن حله بالطرق العسكرية ، مشددة على ضروره التزام الطرفين المتصارعين بالهدنة ، وتحقيق تقدم فى العملية السياسية ، والالتزام بنتائج "مؤتمر برلين" .
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