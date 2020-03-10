السعودية تطالب إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في دول الجوار

طالبت المملكة العربية السعودية، إيران بالتوقف عن انتهاك حقوق الإنسان في دول الجوار وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء "أكدت السعودية أن انشغال إيران بدعم الجماعات الإرهابية في اليمن ولبنان، أدى إلى حرمان المواطن الإيراني من حقه في التنمية وكذلك حقوق مواطني تلك الدول في التمتع بالأمن

والاستقرار".



وطالب عضو وفد السعودية في الأمم المتحدة في جنيف محمد الخشعان، فِي كلمة خلال مناقشة أوضاع (حقوق الإنسان في إيران) - إيران، بتنفيذ التزاماتها المرتبطة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها، وباتخاذ التدابير الرامية للتركيز على التنمية في الداخل الإيراني والسعي

لتوفير سبل الحياة الكريمة لمواطنيها، والتوقف التام عن التدخل فيما من شأنه التسبب في انتهاكات حقوق الإنسان في دول الجوار.



وبحسب الوكالة "أعربت المملكة عن قلقها إزاء انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأقليات في إيران، فيما تتعرض له طوائف الكرد وعرب الأحواز والترك الأذربيجانيين من تمييز في عدد من الجوانب له الأثر البالغ في تمتعهم بحقوقهم الأساسية، ومن أبسطها الحق في التعليم والتوزيع العادل للثروة الوطنية والحماية البيئية".