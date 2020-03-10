الكرملين :ترامب لن يحضر احتفال روسيا بذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يحضر مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، والذي سيقام في موسكو في شهر

مايو المقبل.



وقال بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء:" إن الكرملين على علم عن طريق القنوات الدبلوماسية بعدم مشاركة الرئيس ترامب في الاحتفالات، المقررة بموسكو يوم 9

مايو القادم" مضيفا " لا نعلم بعد على أي مستوى ستكون الولايات المتحدة ممثلة في احتفالات يوم النصر.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا في وقت سابق زعماء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 75 لعيد النصر على النازية في روسيا.