بريطانيا تعلن سادس حالة وفاة جراء فيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 6 حالات.
الثلاثاء أن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.
وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم
تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
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