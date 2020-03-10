بريطانيا تعلن سادس حالة وفاة جراء فيروس كورونا

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 6 حالات.



وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم

الثلاثاء أن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.



تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

