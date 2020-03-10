اخبار العالم

بريطانيا تعلن سادس حالة وفاة جراء فيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 6 حالات.


وذكرت قناة سكاي نيوز البريطانية اليوم

الثلاثاء أن حالة الوفاة السادسة جراء فيروس كورونا هي لرجل في أوائل الثمانينات من عمره وكان يعاني من مشكلات صحية مزمنة.


تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة سجلت حتى الآن 321 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن سادس حالة وفاة جراء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا