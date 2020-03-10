السيطرة عملياً على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه بالصين

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليومالثلاثاء، إن سلطات بلاده نجحت في السيطرة عمليا على فيروس "كورونا" في بؤرة تفشيه بمقاطعة هوبي وفقا لموقع رزسيا اليوم.
وأضاف أن الخطوات الأولى الهادفة إلى إعادة الاستقرار وتغيير الوضع في
وتوجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليومالثلاثاء، إلى مستشفى هوهشنشان لتفقده، وذلك بعد وصوله إلى مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس.
واطلع شي على أعمال المستشفى وإجراءات علاج المرضى وحماية العاملين الطبيين والبحوث العلمية هناك.
كما زار أيضا المرضى الذين يتلقون العلاج هناك وقدم تحياته إلى كافة الأطباء والموظفين العاملين هناك الذين يكافحون الوباء في الخط الأمامي.
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