العراق: شفاء خمسة عشر مصابًا بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء شفاء خمسة عشر مصابا بفيروس "كورونا " المستجد غالبيتهم في العاصمة (بغداد) وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - إن مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء خمسة عشر حالة لمصابين بفيروس "كورونا " المستجد.

وأوضح أن المصابين وزعوا بين ١١ حالة في محافظة بغداد : (٧ حالات في الكرخ و ٤ حالات في جانب الرصافة)، وأربع حالات في محافظة كركوك.

وأكد التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات "المؤكدة " و"المشتبه " بإصابتها، مشيرا إلى أن باقي المرضى يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة. نيوز" الإخبارية - إن مختبرات دائرة الصحة العامة أكدت شفاء خمسة عشر حالة لمصابين بفيروس "كورونا " المستجد.وأوضح أن المصابين وزعوا بين ١١ حالة في محافظة بغداد : (٧ حالات في الكرخ و ٤ حالات في جانب الرصافة)، وأربع حالات في محافظة كركوك.وأكد التزام وزارة الصحة باللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالات "المؤكدة " و"المشتبه " بإصابتها، مشيرا إلى أن باقي المرضى يتلقون الرعاية الصحية المطلوبة في مؤسسات الوزارة.

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