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تسجل أول وفاة بفيروس كورونا في المغرب

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أعلنت وزارة الصحة في المغرب، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا، وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

 

ويتعلق الأمر بسيدة (89 سنة) كانت تعاني من أمراض مزمنة على مستوى الجهاز التنفسي والقلب والشرايين وأمراض أخرى.

وكانت الوزارة كشفت في وقت سابق من اليوم عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، جرى تشخيصها لدى سائح فرنسي وصل إلى مدينة

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مراكش يوم السبت الماضي.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، تعلن وزارة الصحة إلى علم الرأي العام أنه تم تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، عند سائح فرنسي، وصل إلى مراكش يوم السبت 7 مارس، وظهرت عليه أعراض تنفسية

يوم الأحد 8 مارس".

وأوضحت الوزارة أن "المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة. كما أن حالته الصحية لا تدعو إلى القلق".

وتابع البيان أن وزارة الصحة "تقوم بالإجراءات اللازمة المصاحبة لمثل هذه الحالة، وفقا لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية".

وأشارت الوزارة إلى أنها "ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الطارئ الصحي العالمي".

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