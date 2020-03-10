كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع شخص على الأقل جراء انفجار في مصنع ببرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه في مدينة برشلونة الإسبانية، مساء اليوم الثلاثاء، بسبب انفجار وقع في منشأة كيماوية، حسب ما أوردت إدارة الحماية المدنية المحلية الإسبانية.

وأكدت إدارة الحماية على مقتل شخص واحد على الأقل في انفجار مصنع للكيماويات في منطقة سانت مارتي بمدينة برشلونة.

وأوضحت إدارة الحماية المدنية "PLASQCAT": أن "الانفجار وقع في مصنع في منطقة مونتسولس دي لا فيرنيدا الصناعية في برشلونة، وتسبب في وفاة الشخص".

وقال موظفو خدمات الطوارئ إنهم كانوا ينسقون مع خدمة الإطفاء والشركة لتحديد نوع المنتجات التي تأثرت بالانفجار.