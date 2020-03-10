كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هولندا.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 382 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المعهد الوطني للصحة الهولندي، مساء الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 382 حالة، وتوفي مصاب واحد، وهناك 61 مصابًا جديدًا.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في شهر ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا"، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

Advertisements

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية.