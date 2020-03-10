بريطانيا تسجل سادس حالة وفاة بفيروس "كورونا"

سجلت المملكة المتحدة البريطانية، مساء اليوم الثلاثاء، سادس حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، حسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم أمس الإثنين، إن بريطانيا تجري استعدادات مكثفة لاتخاذ تدابير إضافية للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

هذا ووصل عدد المصابين بالفيروس منذ ظهوره حتى اليوم، إلى 114 ألف و567 شخصا، منذ ظهوره في شهر ديسمبر الماضي.

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ووصل إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس عالميًا إلى 4027 أشخاص، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.