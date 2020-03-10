كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت الوكالة الإخبارية البلجيكية (لوسواغ)، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن السلطات الصحية في البلاد، بارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد 19"، إلى 267 مصابا، وذلك بعد تسجيل 28 حالة جديدة.

وبحسب الوكالة البلجيكية، ارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 267 حالة.

وأضافت الوكالة، أنه "من بين 443 عينة تم تحليلها، يوم (أمس) الاثنين، كشف اليوم عن تحليل إيجابي لـ 28 عينة"، لافتة إلى أنه "لا توجد حاليا زيادة في الحالات الجديدة، وذلك لأن المرضى يدركون أنه من المهم للغاية البقاء في المنزل، لتجنب انتشار العدوى ولحماية الأشخاص المحيطين بهم. هذا الموقف يجعل من الممكن إبطاء عدد الحالات بشكل مؤقت".

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وذكرت وسائل إعلامية، أن إجمالي عدد الوفيات بسبب فيروس كرونا وصل إلى 4027 شخصا، بينما وصل عدد المتعافين إلى 64 ألف و41 شخصا.

ونقلًا عن وكالة سبوتنيك، يوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و756 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و24 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 47 ألفا و41 شخصا.