كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أردوغان": الولايات المتحدة تلطف من موقفها بشأن شراء أنظمة باتريوت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الولايات المتحدة تلطف من موقفها بشأن احتمال بيع أنظمة الدفاع الأمريكية باتريوت، مضيفًا، أن واشنطن طلبت من أنقرة ضمان أنها لن تقوم بتفعيل أنظمة الدفاع الروسية إس 400.

وأوضح "أردوغان"، للصحفيين في رحلة العودة من بروكسل: "لقد قدمنا هذا العرض للولايات المتحدة بشأن باتريوت: إذا كنتم ستعطونا أنظمة باتريوت، فقوموا بذلك. يمكننا أيضا شراء باتريوت منكم"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأشار إلى أن: "لقد خففت بشكل كبير بشأن قضية إس 400. لقد وصلوا الآن إلى نقطة: وعدنا بعدم تشغيل أنظمة إس 400".