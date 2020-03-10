كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: مكافحة الفيروس لا تزال شاقة في هوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الرئيس الصيني، شي جين بينج، أن العمل على مكافحة فيروس كورونا في مدينة ووهان ومقاطعة هوبي المحيطة بها لا يزال شاقًا، حيث زار "شي" مركز تفشي الفيروس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الحكومية.

وقال "شي"، إن الخطوات الأولى للأهداف لتحقيق الاستقرار والالتفاف على الموقف في هوبى ووهان قد تحققت، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف، أنه على الرغم من أن فيروس كورونا قد ضرب اقتصاد هوبي، إلا أن زخمه الإيجابي على المدى الطويل لم يتأثر.