بعد تراجع عدد الإصابات بكورونا .. الصين تغلق جميع المستشفيات الميدانية الطارئة

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء، إغلاق جميع مستشفياتها المنشأة، مؤقتا، لمكافحة فيروس كورونا، في ووهان مركز تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك بعد انخفاض عدد الإصابات.

ونشرت الوسائل الإعلامية الرسمية الصينية وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم، إلى ووهان، في زيارته الأولى منذ الإعلان عن تفشي الفيروس، أواخر العام الماضي، من أجل لقاء العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا على رأسهم الأطقم الطبية.

وتزامنت زيارة الرئيس شي مع إغلاق المستشفيات المنشأة مؤقتا، لتفقد الجهود المبذولة لمكافحة العدوى، بعد أن أدت هذه المستشفيات وظيفتها في احتواء المصابين، وتوفير العناية لهم.

وحولت ووهان، في بداية تفشي كورونا، الأماكن العامة، من بينها مراكز العرض، والصالات الرياضية، إلى مستشفيات مؤقتة لعزل مصدر العدوى، وعلاج المرضى، الذين تظهر عليهم أعراض طفيفة.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية شفاء أكثر من 70 في المائة من المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد19).

وأكدت وسائل الإعلام الصينية أن الصين شهدت تراجعا مهما في معدل الإصابات، في الأسابيع الأخيرة، بشكل ثابت، الذي أظهر نجاعة الاجراءات المشددة، التي اتخذتها بإغلاق المدن.

وسجلت الصين 19 إصابة جديدة، و17 وفاة، خلال 24 ساعة الماضية، وهي أدنى حصيلة يومية تم تسجيلها منذ بدأ الحكومة الصينية في إحصاء الإصابات، في 21 يناير، والإبلاغ اليومي عنها.