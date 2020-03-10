سليم بناني “كرافاطا”: الجمهور منحني الشهرة ووالدي له فضل كبير علي – فيديو

اعتبر الفنان سليم بناني أن يوتوب أتاح للفنان الوصول إلى الجمهور، ما جعله معيارا للشهرة، حسب عدد المشاهدات للعمل الفني عبره، كما اعترف بفضل والده عليه في مساره الفني.
وأشار سليم بناني إلى أن عمله الجديد “الدنيا بدالة”، مغاير للأغاني، التي أصدرها سابقا، خصوصا أن الجمهور اعتاد على أغانيه المفرحة على عكس جديده.
ورحب سليم بفكرة إنجاز أغنية موجهة إلى الأطفال، خصوصا أنهم يقبلون على أعماله، التي تكون بطابع كوميدي، وكليبات طريفة.
وكشف سليم أنه يحضر لعدد من الأعمال المشتركة مع فنانين آخرين، ورفض كشفها إلى أن يحين وقتها المناسب.
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