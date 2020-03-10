بسبب كورونا.. مباريات الدوري الاسباني بمدرجات فارغة

قرر الاتحاد الاسباني لكرة القدم برمجة الجولتين المقبلتين من دوري الجارة الشمالية للمغرب من دون جماهير، وذلك في سياق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وأعلن الجهاز الوصي على تسيير شؤون اللعبة بإسبانيا أن الجولتين 28 و28 من القسم الأول و32 و33 من دوري الدرجة الثانية ستلعب بدون جماهير، في انتظار المستجدات المتعلقة بانتشار كورونا.

وكشفت صحيفة “ماركا”، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن البرلمان الاسباني هو الذي قرر منع حضور الجماهير خلال مباريات الدوري، مبرزا أن بلاغ الاتحاد الاسباني أكد أنه منذ أسابيع والتنسيق متواصل لإيجاد حلول بديلة في حال قررت السلطات الصحية توقيف المباريات مخافة استمرار انتشار الفيروس.