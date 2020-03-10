الرابور ديزي ينتقد العثماني بسبب مهرجان خطابي لحزبه بالعيون

وجه الرابور عمر السهيلي الشهير بـ”ديزي دروس”، أمس الاثنين، أسهم انتقاده نحو رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بعدما قررت وزارة الثقافة إلغاء التظاهرات الفنية كخطوة وقائية ضد تفشي فيروس “كورونا”.

وأقام حزب العدالة والتنمية مهرجانا خطابيا، يوم السبت الماضي، في مدينة العيون، ما دفع ديزي دروس إلى التساؤل عن سبب منع المهرجانات الفنية دون الخطابية.

ووجه ديزي دروس كلامه إلى رئيس الحكومة، أوضح فيه أن حفلات المدارس، التي منعت بسبب قرار الوزارة، لا يتعدى عدد حاضريها 200 شخص.

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وكانت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية قد أكدت أن التشبث بإقامة المهرجان الخطابي في العيون هو توقع مشاركة 600 شخص فقط.

وعلق ديزي دروس على مبرر حزب العدالة والتنمية، وقال: “هانيا يموتو 600 المهم ميموتوش 1000″، في إشارة إلى تحديد الوزارة، لأن قرار المنع يسري على التجمعات، التي يشارك فيها أزيد من 1000 شخص.

يذكر أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة منعت كل المهرجانات، والتجمعات، التي يتجاوز عدد المشاركين فيها 1000 شخص، كوقاية من وباء كورونا.