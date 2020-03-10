“البام” يحدد موعدا جديدا لانتخاب مكتبه السياسي من دون أعضاء برلمانه بالخارج

بعد تأجيله، بسبب الإجراءات، التي اتخذتها السلطات لمنع التجمعات، خوفا من فيروس “كورونا”، حدد حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الاثنين، موعدا جديدا لمجلسه الوطني، ملتمسا من مغاربة الخارج عدم الحضور.

ونقل الموقع الرسمي للحزب، أمس، أنه طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للأصالة والمعاصرة، بناء على قرار تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررا يوم 7 مارس الجاري، وجهت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، دعوة إلى أعضاء المجلس الوطني لحضور أشغال الدورة الخامسة والعشرين، التي تقرر عقدها، يوم 29 مارس الجاري، في الساعة العاشرة صباحا بقصر المؤتمر بالصخيرات، لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وهياكل الحزب.

وقالت المنصوري في مراسلتها، إنه “بخصوص أعضاء المجلس الوطني من مغاربة العالم، فإنه استحضارا للصعوبات، والإجراءات المعقدة، التي بات يتطلبها السفر عبر مختلف مطارات العالم، وحماية لهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا، واعتماد التوجيهات بالاحتياط الصحي المقترح من طرف السلطات الصحية في بلادنا، فإنني ألتمس منهم عدم الحضور لهذا الاجتماع، وسيتم تدارك الأمر خلال الدورات المقبلة، من خلال قرار سيطرح على المجلس الوطني لمعالجة هذا الغياب”.

وكان البام قد أعلن تأجيل دورة مجلسه الوطني بعد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب، وربطت مصادر تحديد الموعد الجديد للمجلس بتطورات الفيروس في البلاد، قبل أن يتخذ الحزب قرار عقد المجلس من دون مغاربة الخارج.

وكانت السلطات الحكومية قد أعلنت إلغاء عدد من الفعاليات، والتظاهرات الدولية، تزامنا مع تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، مخافة انتشاره، كما قيدت التجمعات، بتوجيهات من وزارة الداخلية للولاة، والعمال.