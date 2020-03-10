نالت لقب “أفضل مؤثرة” لكن لا تعتبر نفسها كذلك!!.. عبير براني: لا احنا مكنأثروش على الناس

نفت المدونة، عبير براني، أن تكون “مؤثرة”، على الرغم من أن مناسبة تصريحها لـ”اليوم 24″، هي تتويجها بلقب أفضل مؤثرة لسنة 2019، أخيرا.

وعن سؤال حول ما القيمة، التي تحاول عبير براني الحفاظ عليها باعتبارها تؤثر في متابعيها، ردت عبير: لا احنا مكنأثروش.. حنا كنهضرو على الواحد كيفاش كيتهلا فراسو وهادشي لي كاين.. أما باش نأثرو فالناس لا .. وفموضوع الجمال، والموضة هادشي مكينش”.

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وتوجت عبير براني مع طبيعة من طرف تظاهرة فن القفطان، بلقب أفضل مؤثرة في السنة الماضية، بينما لا تعتبر نفسها مؤثرة في الأصل!.

وعلقت براني عن كسبها شهرة أكثر من شقيقتها المغنية، كوثر براني، على الرغم من أنها كانت قد سبقتها إلى الأضواء، وقالت: “كل واحد وكيفاش كيخدم على راسو، وحتى هي يالاه خرجات أغنية جديدة “.