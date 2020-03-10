الضفة: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 29

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الحكومة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيت لحم، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في الضفة الغربية المحتلة إلى 29.
وقال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم بيان صدر عنه، إن نتائج الفحوصات المخبرية لـ50 عينة أخذت من مخالطين للمصابين بالفيروس في محافظة بيت لحم أظهرت إصابة ثلاثة منهم.
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