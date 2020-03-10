القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم الثلاثاء، إنه لم تُرصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا لغاية الآن، إلا أن احتمال وصول الفيروس كبير للغاية.
وأوضح قوجة خلال مشاركته في اجتماع للجنة الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان التركي، أنه "لا يوجد بلد آمن من خطر كورونا، لذا نطلب من المواطنين تجنب السفر للخارج إلا عند الضرورة، ومن القادمين إلى البلاد من الخارج عزل أنفسهم بالمنازل لمدة لا تقل عن 14 يومًا".
وأصاب الفيروس، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أكثر من 114 ألف شخصًا في أكثر من 115 دولة وإقليم، ووصلت حصيلة الوفيات جرّاء الإصابة بالفيروس إلى أكثر من 4027 وفاة، معظمهم في الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات التركية تؤكد أن لا إصابات بفيروس كورونا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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