ترامب يناقش أزمة النفط مع ولي العهد السعودي بن سلمان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بهدف تناول موضوع "الطاقة العالمية" وعدة موضوعات إقليمية بعدما هزّ الهبوط الكبير في أسعار النفط الأسواق عالميا.

وجاء حديث بن سلمان مع ترامب إثر اندلاع ما صار يعرف بـ"حرب الأسعار" في سوق النفط كرد سعودي على رفض روسيا وشركاتها اتفاق تخفيض إضافي في إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وصرح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الثلاثاء، أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في نيسان/أبريل.

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وأوضح الناصر اليوم، في بيان لرويترز، أن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا، مضيفًا أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول نيسان/ أبريل.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه لا يرى حاجة لعقد اجتماع لمجموعة أوبك+ في الفترة من أيار/ مايو إلى حزيران/ يونيو في غياب اتفاق على الإجراءات التي يجب اتخاذها للتعامل مع أثر فيروس كورونا على الطلب والأسعار.

وقال وزير الطاقة السعودي، إنه ينبغي على كل منتج للنفط الحفاظ على حصته في السوق بعدما نُقل عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله في وقت سابق، إن تخفيضات الأسعار التي قدمتها أرامكو السعودية أدت لذعر في السوق.