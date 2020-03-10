الرئيس الصيني يعلن “السيطرة عمليا” على تفشي كورونا المستجد في هوباي بؤرة انتشاره

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 5:18 مساءً, 10 مارس 2020 م المناطق - واس أعلن الرئيس الصيني شي جين بيغ اليوم أنه “تمت السيطرة عمليا” على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال شي “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان” بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

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