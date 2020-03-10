شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأمريكي: إذا انتهكت روسيا وقف النار سنرد بسرعة والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا جيمس جيفري، إذا انتهكت روسيا والحكومة السورية وقف إطلاق النار فإن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين سيردون بسرعة بإجراءات وربما عقوبات، وأضاف : يمكن استبعاد إرسال قوات برية لمساعدة تركيا في إدلب ونبحث ما يمكن فعله من الجو.

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