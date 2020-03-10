شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا: 50% زيادة في إصابات كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا بنسبة تزيد على 50% في غضون 24 ساعة.

وأعلن المكتب الاتحادي للصحة أن عدد الحالات المؤكدة وصل اليوم الثلاثاء إلى 476 حالة بزيادة بمقدار 164 حالة مقارنة بعددها أمس الاثنين. وأوضح المكتب أن أكثر المقاطعات تسجيلا لحالات الإصابة وبفارق كبير، هي مقاطعة تيسينو الواقعة جنوب البلاد والناطقة بالإيطالية، وهي المقاطعة التي يحيط بجزء منها إقليم لومباردي الإيطالي الذي يعاني أزمة متفاقمة جراء انتشار الفيروس المتحور.

وبلغ عدد حالات الإصابة في تيسينو اليوم أكثر من 90 حالة مؤكدة، كما وقعت في المقاطعة حالة وفاة جراء الإصابة بالمرض وهي ثالث حالة من نوعها في سويسرا، وهي لامرأة80/ عاما/ أُصِيْبَتْ بالعدوى وكانت تعاني أمراضا أخرى سابقة.