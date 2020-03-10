شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الصيني: سيطرنا على كورونا في «هوبي» و «ووهان» والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الثلاثاء السيطرة "بصورة أساسية" على انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي وعاصمتها مدينة ووهان، بؤرة انتشار الفيروس. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عنه القول، خلال تفقد أعمال مكافحة الوباء في المدينة، إنه تم تحقيق نجاح أولي في السيطرة على الأوضاع.

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