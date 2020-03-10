ازدياد مؤشرات تشكيل حكومة ضيقة برئاسة غانتس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

تزايدت المؤشرات بإمكانية تشكيل حكومة ضيقة في إسرائيل، بعد الاتفاق بين زعيم كتلة اليسار ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، رغم المعارضة من نواب حزب غانتس لهذه الخطوة. وقال الرجل الثان في حزب "أزرق أبيض" يائير لابيد، إن "الحزب ينوي تشكيل حكومة مع إسرائيل بيتنا وتحالف العمل غيشر ميرتس، وأن القائمة المشتركة لن تكون جزءاً من هذه الحكومة، بل ستصوت مرة واحدة من الخارج لإقامتها وبذلك سينتهي الأمر". وأضاف، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية مكان، "هذه ليست الحكومة التي كان أزرق أبيض يريدها، ولكنها أفضل من الشلل الحالي"، مبرراً التحالف مع القائمة العربية المشتركة بأن الليكود قد تعاون مع النواب العرب ألف مرة. وفي السياق ذاته، قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة، إن "الاجتماع مع ممثلي أزرق أبيض، سيتم مساء اليوم، وأن من أهم الشروط التي سيطرحها حزبه الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب تجاه الفلسطينيين، إضافة إلى مكافحة العنف في الوسط العربي وإلغاء قانون كامينيتس، والاعتراف بالقرى البدوية غير المعترف بها". وتابع عودة، أنه "يريد إبعاد نتانياهو عن السلطة، وفي الوقت ذاته تغيير واقع المواطنين العرب في إسرائيل". واتسعت رقعة المعارضين للتحالف مع الأحزاب العربية في الكنيست، داخل أحزاب اليسار، فيما يبرر المؤيدون لهذه الخطوة أنها أفضل الطرق لإزاحة نتانياهو من واجهة المشهد السياسي في إسرائيل.

