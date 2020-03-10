مصر توضح حقيقة استئناف الرحلات مع السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، بياناً اليوم الثلاثاء، بشأن استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة. وقالت الخارجية المصرية عبر حسابها بموقع "فيس بوك"، "تود وزارة الخارجية التنويه بأنه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي 10 و 11 مارس (آذار) الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى المملكة العربية السعودية، والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين". وكانت السفارة السعودية في مصر، أعلنت أمس الاثنين، استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر يومي الثلاثاء والأربعاء وفق الجداول المعتادة. وعلقت السعودية سفر المواطنين والمقيمين مؤقتاً إلى 14 دولة من بينها مصر وإيطاليا والعراق، إسبانيا، تركيا، فرنسا، ألمانيا، سلطنة عمان. وأكدت النيابة العامة في السعودية، أمس، أنه يجب على جميع المسافرين القادمين إلى المملكة سواء كانوا سعوديين أم غير سعوديين الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة، أو التعرض لدفع غرامة مالية ضخمة، في إجراء يهدف لمكافحة فيروس كورونا. وأعلنت وزارة الصحة السعودية أن عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد، أمس، وصل إلى 20 حالة. أما بالنسبة لمصر فإن وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس، ارتفاع الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا إلى 59 حالة.

