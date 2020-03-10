وفاة 54 حالة جديدة بإيران بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الثلاثاء عن 54 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى أعلى حصيلة يومية، وفرضت السلطات الإيرانية حجرا صحيا على مدينة جابهار الساحلية بجنوب شرق البلاد، وذلك عبر تسيير سيارات إسعاف استخدمت مكبرات الصوت لمناشدة المواطنين للبقاء فى منازلهم، وذلك في إطار إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد المتشر فى البلاد والذى تسبب فى وفاة أكثر من 100 حالة الآن، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأعلنت الصحة الإيرانية اليوم وفاة مدير عام الهلال الأحمر، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.يذكر أن حالات الوفيات ارتفعت فى إيران أمس الإثنين، لـ237 وبلغت الإصابات 7161، فى حين بلغت أعداد المتعافين 2394، وذلك بعد أيام من إعلان السلطات حالة التأهب القصوى فى 3 محافظات إيرانية فى الشمال وهى قم وجيلان ومازندران، وألغيت صلاة الجماعة فى جميع المساجد لاحتواء تفشى المرض.

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وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تفشى كورونا بسرعة مخيفة فى كافة المحافظات والمدن الإيرانية، وأصبحت إيران بين أكبر بؤر تفشّى الفيروس خارج الصين، وتحتل المركز الثانى بعدد الوفيات بعد الصين والمركز الرابع عالميا على صعيد الإصابات بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

وتعتبر العاصمة طهران الأكثر تأثّرا بالوباء فى البلاد، إذ تأكّدت إصابة أكثر من 1500 شخصا فيها، تليها مدينة قم العاصمة الدينية، ومحافظة جيلان هى المناطق التى شهدت تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة وأعداد الوفيات.

وأغلقت المدارس والجامعات حتى 20 مارس، وأجرت السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية كان مقرر أن يلقيه في يوم 21 مارس المقبل، بحسب التقليد المتبع كل عام في إيران.