

أحمد أبو عقيل

كشف الصحفي الأمريكي مات سويدير، أحد المصابين بفيروس كورنا على متن الباخر النيلية في مصر، عن حجم الرعاية الطبية الجديدة والعالمية التي تلقها المصابين في مستشفيات الحجر الصحي في مصر.

ووجه مات رسالة لمصر قائلا:" شكراً لجميع أصدقائي المصريين الجدد وأطيب تمنياتي، ولكل شخص في المنزل، أحصل على طعام صحي لتقوية جهاز المناعة ضد COVID19، وكل العناصر الحيوية الخاصة بي جيدة".

وأضاف :" الأطباء في مصر يقدمون العناية الطبية الجيدة لعلاجنا من فيروس كورونا.

ونشر مات صور من داخل الحجر الصحي وعلق قائلا:" هذا هو منزلي في مصر، حتى يتم إخلائي بعد علاجي من فيروس كورونا، العاملون في المستشفى ودودون للغاية حتى الآن ولدي مزيد من الأخبار الجيدة في القريب العاجل".

وفي مداعبة نشر مات على صحفته الشخصية تويتر قائلا:" هذه هي آخر قطعة من ورق التواليت الخاص بنا ولا أعرف الكلمات العربية التي تعني "أحتاج إلى المزيد من ورق التواليت" الترجمة من Google لا تفيد الرجاء المساعدة.

وبعد دقائق كتب مات أنه حصل الترجمة المناشبة للحصول على ورق التواليت والمناديل. (29) Got it! Thank you all for helping me translate toilet paper or "Manadel" to the excellent team here. We now have two rolls in our room! And I have more good news coming very soon😃..... #Egypt #coronavirus pic.twitter.com/OXz7RCzZHG — Matt Swider (@mattswider) — Matt Swider (@mattswider) March 9, 2020 " />

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كانت هذه تفاصيل خبر صحفي أميركي بالحجر الصحي من مصابي الباخرة النيلية بالأقصر يوجه رسالة شكر لمصر: الرعاية الصحية ممتازة والأطباء على مستوى عالي من الكفاءة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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