البيت الأبيض: ترامب يبحث مع ولي العهد السعودي وضع أسواق النفط

أعلن البيت الأبيض أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وضع أسواق النفط، وأسواق الطاقة العالمية وغيرها من القضايا الإقليمية والثنائية الهامة".
هذا وأكد الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر، في وقت سابق أن "الشركة سترفع إمداداتها النفطية، التي تشمل النفط لعملاء داخل وخارج السعودية، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في نيسان القادم"، مشيراً الى ان "إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يومياً عن الطاقة الإنتاجية المستدامة القصوى للشركة، والبالغة 12 مليون برميل يوميا".
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