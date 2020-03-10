ميركل لحفتر: العمل العسكري ليس حلا للصراع

أكدت المستشارة الألمانية ​انجيلا ميركل​ بعد لقائها قائد ​الجيش الوطني​ الليبي المشير خليفة في ​برلين​ انه "ما من حل ​عسكري​ لهذا الصراع القائم في ​ليبيا​، وأن عملية وقف ​إطلاق النار​ في البلاد، وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب".

هذا واستقبل الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ حفتر، في وقت سابق، حيث جرى التباحث في "آخر مستجدات ​مكافحة الإرهاب​ و​الهجرة​ الغير شرعية".

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