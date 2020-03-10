ميركل لحفتر: العمل العسكري ليس حلا للصراع

أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بعد لقائها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة في برلين انه "ما من حل عسكري لهذا الصراع القائم في ليبيا، وأن عملية وقف إطلاق النار في البلاد، وإحراز تقدم في العملية السياسية ضروريان لهذا السبب".
هذا واستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حفتر، في وقت سابق، حيث جرى التباحث في "آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".
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