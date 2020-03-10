الخارجية المصرية: استئناف حركة الطيران مع السعودية هو لعودة المواطنين السعوديين فقط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إنها "استفسرت من السلطات السعودية حول تمكين الزائرين من العودة إلى السعودية يومي 10 و11 اذار الجاري، والمقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين بمصر إلى السعودية، والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين".
هذا وأعلنت السفارة السعودية في وقت سابق، "استئناف رحلات شركات الطيران بين السعودية ومصر بما فيها الخطوط السعودية ومصر للطيران وطيران ناس وغيرها من الشركات ليومي الثلاثاء والأربعاء وفق جداولها المعتادة لتمكين الزائرين من العودة إلى الاراضي السعودية.
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