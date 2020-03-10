الحكومة المغربية: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

أعلنت الحكومة المغربية، في بيان، عن "تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا حتى إشعار آخر، بعد الانتشار المتسارع لفيروس كورونا في إيطاليا"، مشيرة الى "وجود أرقام هواتف للتواصل بينها والجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، التي يقدر تعدادها بنصف مليون مهاجر".
هذا وتسبب فيروس كورونا في إلغاء عدد من التظاهرات والمؤتمرات السياسية والثقافية بالمغرب، كمنتدى "كرانس مونتانا"، والمعرض الدولي للفلاحة، كما قررت السلطات إقامة مباريات كرة القدم بدون جمهور، فيما لا يزال قرار تنظيم مهرجان "موازين" الغنائي، وهو أكبر مهرجان فني بالعالم العربي قيد الدراسة.
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