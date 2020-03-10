الحكومة المغربية: تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيطاليا بسبب كورونا

أعلنت ​الحكومة المغربية​، في بيان، عن "تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى ​إيطاليا​ حتى إشعار آخر، بعد الانتشار المتسارع ل​فيروس كورونا​ في إيطاليا"، مشيرة الى "وجود أرقام هواتف للتواصل بينها والجالية المغربية المقيمة في إيطاليا، التي يقدر تعدادها بنصف مليون مهاجر".

هذا وتسبب فيروس كورونا في إلغاء عدد من ​التظاهرات​ والمؤتمرات السياسية والثقافية بالمغرب، كمنتدى "كرانس مونتانا"، والمعرض الدولي للفلاحة، كما قررت السلطات إقامة مباريات ​كرة القدم​ بدون جمهور، فيما لا يزال قرار تنظيم مهرجان "موازين" الغنائي، وهو أكبر مهرجان فني ب​العالم العربي​ قيد الدراسة.