الخطوط الجوية التركية أعلنت تقليص عدد رحلاتها إلى نيجيريا بسبب "كورونا"

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، "تقليص عدد رحلاتها إلى كلّ من أبوجا، لاغوس، وبورت هاركوت في نيجيريا، الّتي شهدت تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد"، موضحةً أنّ "بإمكان الراغبين بتغيير الرحلات الّتي تمّ تعديل مواعيدها، القيام بذلك مجانًا".
وحتّى صباح الثلثاء، أصاب الفيروس أكثر من 114 ألفًا حول العالم في 115 دولة وإقليم، توفّي منهم أكثر من 4027، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.
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