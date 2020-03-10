عبد المهدي: يجب تجنيب العراقيين خطر كورونا

أعلن مكتب رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ العراقية ​عادل عبد المهدي​، عن "انعقاد خلية ​الأزمة​ المشكّلة لبحث ملف ​فيروس كورونا​ برئاسة عبد المهدي، حيث جرى بحث شامل للإجراءات الوقائية والاحترازية، والجهود التي تبذل لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وآخر التطورات عن الإصابات و​حالات​ الاستشفاء، وتنفيذ القرارات السابقة الصادرة عنها، والتعاون الجاري مع بقية دول ​العالم​ لتفادي هذا الخطر والاستفادة من التجارب الدولية ومواكبتها".

وأكد عبد المهدي "ضرورة الالتزام بمقررات خلية الأزمة وتنفيذها لتجنيب المواطنين في عموم البلاد خطر الإصابة بهذا الفيروس، والمضي باتخاذ الإجراءات التي تراها الخلية ضرورية، وتكثيف حملات الوعي الصحي"، داعياً الجهات كافة لـ"توفير كل أسباب الدعم والمساندة لهذه الجهود وتمكين ملاكات ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ والفرق الصحية والجهات الساندة من أداء واجباتها وتسهيل مهمتها وفقا للقانون والمصلحة العامة".